Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü "gürültü cinayeti" çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü "gürültü cinayeti" çıktı

28.05.2022 19:29
Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü "gürültü cinayeti" çıktı

Beylikdüzü'nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç'un ölümü cinayet çıktı.

Beylikdüzü'nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç'un ölümü cinayet çıktı. Tunç'u yabancı uyruklu komşusunun matkap sesi nedeniyle tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç'un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girmişti. Eve giren şahıs, Remzi Tunç'un cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayı araştıran polis, Tunç'u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.

Matkap sesi yüzünden öldürmüş

Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç'u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu Harran Üniversitesinde mezuniyet sevinci Harran Üniversitesinde mezuniyet sevinci
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Cinayet, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü 'gürültü cinayeti' çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:35:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü "gürültü cinayeti" çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement