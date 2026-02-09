Beypazarı Bakkallar Odası'nda Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
Beypazarı Bakkallar Odası'nda Yeni Başkan Seçildi

Beypazarı Bakkallar Odası\'nda Yeni Başkan Seçildi
09.02.2026 20:52
Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası'nda Mikail Yüksel, 152 oyla başkan seçildi.

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Olağan Genel Kurulu, Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mevcut Başkan Ömer Koçer'in rahatsızlığı nedeniyle aday olmadığı kongrede üç isim başkanlık için yarıştı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından eski yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları oylamaya sunularak kabul edildi.

Adaylara 10'ar dakikalık konuşma süresi verilmesinin ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylamada Mikail Yüksel 152 oy alarak başkanlığa seçilirken, Emrullah Baloğlu 133, Abdullah Tanrıkulu ise 99 oy aldı.

Genel kurula Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve yönetim kurulu üyeleri, daha önce kongrelerini gerçekleştirmiş oda başkanları ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Hüseyin Ar katıldı. Hüseyin Ar, divan başkanlığı görevini üstlendi.

Seçimlerin ardından konuşan Başkan Mikail Yüksel, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek, "Üyelerimiz için yeni çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki gün ve aylarda bu projeleri hayata geçireceğiz. Bize olan güveni boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beypazarı, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Beypazarı Bakkallar Odası'nda Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika

