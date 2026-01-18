Beypazarı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Beypazarı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor

Beypazarı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor
18.01.2026 15:22
Beypazarı'nda kar yağışı sonrası yollar tuzlanıyor, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından belediye ve karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde yolların karla kaplandığı, hava sıcaklığının sıfır derecelerde seyretmesi nedeniyle buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Bu kapsamda Beypazarı–Bolu–Kıbrısçık arasında ulaşımı sağlayan 06-84 kontra kesim nolu karayolunun Ahlatlık, Burgaz ve Kumocağı geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekiplerinin, pazar günü olmasına rağmen riskli bölgelerde tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesi ekiplerinin de yol açma çalışmalarının ardından özellikle yüksek rakımlı ve buzlanma görülen mahalle yollarında tuzlama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Beypazarı, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Beypazarı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
