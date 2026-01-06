Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üstünler Mahallesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Evde Yangın - Son Dakika
