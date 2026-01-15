Beyşehir'de Umre Yolcuları Uğurlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kutsal topraklara gidecek umre yolcuları uğurlama programı düzenlendi.

Ravza Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Beyşehir Müftülüğü Şube Müdürü Abdulkadir Kılıç, yolculuğun sağlık, huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlara bilgi verdi.

Beyşehir'de öğretmenler için söyleşi programı

Beyşehir'de Konya Öğretmen Akademileri tarafından "Mekanın Edebiyatı" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Eşrefoğlu Süleyman Bey Bedesteni'nde düzenlenen etkinlikte, Mimar ve Yazar Hacer Yeğin Güneş tarafından mimarlık ve edebiyat arasındaki ilişki anlatıldı.

Program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Beyşehir'de çevre yolu çalışması

İlçeye bağlı Üzümlü ile Üstünler mahalleleri arasında yapımına başlanan çevre yolu çalışması devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırmaları tamamlanan güzergahta yol yapım çalışmalarının Beyşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bayındır, Üzümlü'de ağır vasıta trafiğinin ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, projeyle mahalle içi trafiğin rahatlayacağını ve vatandaşlar için daha güvenli bir yaşam alanı oluşacağını kaydetti.