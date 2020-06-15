Beyşehir Gölü'nde av yasağı sona eriyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı 15 Haziran'da sona eriyor.

Göldeki balık nesli ve stoklarının korunması amacıyla üreme mevsimi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında üç ay süreyle su ürünleri avlanma yasağı uygulanıyor. Av yasağı döneminde hiçbir balıkçı teknesi göl sularına açılıp avlanma yapamıyor.

15 Haziran'da sona erecek av yasağının ardından Beyşehir Gölü'nde geçimini balık avcılığından sağlayan aileler, yeniden göl sularına açılıp balık avı yapabilecek.

Av yasağının sona ermesiyle birlikte göl üzerinde yeniden teknelerin motor sesleri duyulmaya başlayacak. Yasağın bitmesinin ardından yasağın başlangıcında limanlarında ya da karada parka çekilen motorlu tekneler, göl sularına yeniden açılarak balıkçılar ağ sermeye başlayabilecek.

Yeni sezona umutlu giren balıkçılar, av mesaisinde serbest dönem kurallarına da riayet edecek özellikle limit altında balık avı gerçekleştiremeyecek.

Öte yandan, su ürünleri av yasağının sona ermesi nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarında izin verilen kesimlerde sportif avcıları da sazan ve diğer türlerin avını yapabilecek.