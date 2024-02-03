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Rocky Filmlerinin Apollo Creed'i Carl Weathers 76 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rocky Filmlerinin Apollo Creed'i Carl Weathers 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Rocky Filmlerinin Apollo Creed\'i Carl Weathers 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD'li ünlü aktör Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Rocky filmleri serisinde Sylvester Stallone'ye karşı Apollo Creed karakterini canlandıran Weathers, Hollywood kariyerinin en önemli rolünü üstlenmişti. Stallone ve diğer oyuncular, Weathers'ın yeteneklerini ve kişiliğini övgüyle anarken, Arnold Schwarzenegger ise Predator filmindeki işbirliklerini hatırlattı.

03.02.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Rocky film serisinde başrollerden biri olan Apollo Creed'i canlandıran ünlü ABD'li aktör Carl Weathers, 76 yaşında hayata veda etti.

ABD'de başlayan 50 yıllık Hollywood kariyerinin en önemli rolünü Rocky filmleri serisinde Sylvester Stallone'ye karşı Apollo Creed karakteriyle canlandıran ve film hayranlarının dünya çapında sevgisini kazanan Carl Weathers, 1 Şubat günü uykusunda hayata veda etti. Sylvester Stallone, Weathers'ın anısına paylaştığı videosunda "Carl Weathers hayatımın, başarımın, onunla ilgili her şeyin ayrılmaz bir parçasıydı. Ona inanılmaz değer veriyorum ve onu tebrik ediyorum çünkü o odaya girdiğinde ve onu ilk kez gördüğümde, büyüklüğü gördüm ama ne kadar muhteşem olduğunu fark etmemiştim.

Rocky'yle yaptıklarımızı onsuz asla başaramazdım. Kesinlikle harikaydı. Sesi, boyu, gücü, atletik yeteneği ama daha da önemlisi kalbi, ruhu. Korkunç bir kayıp. ve burada bu tablonun önünde duruyorum çünkü bu muhtemelen ringde birlikte olduğumuz son andı ve bunu asla unutmayacağım. O sihirdi. ve onun hayatının bir parçası olduğum için çok şanslıydım. Apollo, yumruklamaya devam et" dedi.

Predator filminde Carl Weathers ile rol alan Arnold Schwarzenegger ise aktörün ardından "Carl Weathers her zaman bir efsane olarak kalacak. Olağanüstü bir atlet, harika bir oyuncu ve harika bir insan. O olmadan Predator'ı yapamazdık. ve kesinlikle bunu yaparken bu kadar harika vakit geçiremezdik" dedi. ABD'nin New Orleans kentinde 1948 yılında doğan Carl Weathers, üniversitede spor kariyerinin yanı sıra tiyatro eğitimi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rocky Filmlerinin Apollo Creed'i Carl Weathers 76 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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