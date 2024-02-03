Rocky Filmlerinin Apollo Creed\'i Carl Weathers 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Rocky film serisinde başrollerden biri olan Apollo Creed'i canlandıran ünlü ABD'li aktör Carl Weathers, 76 yaşında hayata veda etti.
ABD'de başlayan 50 yıllık Hollywood kariyerinin en önemli rolünü Rocky filmleri serisinde Sylvester Stallone'ye karşı Apollo Creed karakteriyle canlandıran ve film hayranlarının dünya çapında sevgisini kazanan Carl Weathers, 1 Şubat günü uykusunda hayata veda etti. Sylvester Stallone, Weathers'ın anısına paylaştığı videosunda "Carl Weathers hayatımın, başarımın, onunla ilgili her şeyin ayrılmaz bir parçasıydı. Ona inanılmaz değer veriyorum ve onu tebrik ediyorum çünkü o odaya girdiğinde ve onu ilk kez gördüğümde, büyüklüğü gördüm ama ne kadar muhteşem olduğunu fark etmemiştim.
Rocky'yle yaptıklarımızı onsuz asla başaramazdım. Kesinlikle harikaydı. Sesi, boyu, gücü, atletik yeteneği ama daha da önemlisi kalbi, ruhu. Korkunç bir kayıp. ve burada bu tablonun önünde duruyorum çünkü bu muhtemelen ringde birlikte olduğumuz son andı ve bunu asla unutmayacağım. O sihirdi. ve onun hayatının bir parçası olduğum için çok şanslıydım. Apollo, yumruklamaya devam et" dedi.
Predator filminde Carl Weathers ile rol alan Arnold Schwarzenegger ise aktörün ardından "Carl Weathers her zaman bir efsane olarak kalacak. Olağanüstü bir atlet, harika bir oyuncu ve harika bir insan. O olmadan Predator'ı yapamazdık. ve kesinlikle bunu yaparken bu kadar harika vakit geçiremezdik" dedi. ABD'nin New Orleans kentinde 1948 yılında doğan Carl Weathers, üniversitede spor kariyerinin yanı sıra tiyatro eğitimi aldı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz" dedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal paylaşımlar yaparak onu anma ve özlem duygularını dile getirdi.
Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.
Zeytinburnu'nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notuyla paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Rocky Filmlerinin Apollo Creed'i Carl Weathers 76 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?