AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi

24.06.2023 14:50

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet Törenin'de "Fahri Doktora" ünvanı verildi. Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu anlamlı unvanı hayatım boyunca gururla ve iftiharla taşıyacağım" sözleriyle üniversite hocalarını teşekkürlerini sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde "Fahri Doktora" unvanı verildi. Engelinden dolayı hakim ve savcı olamayıp mağduriyet yaşayan Av. Serkan Bayram'a bu uğurda büyük mücadele vererek, engelli bireylerin hakim ve savcı olmasına olanak sağladığından dolayı bu ödül layık görüldü.

"BU UĞURDA BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"

Üniversite tarafından verilen Fahri Doktora Diploması'nda "Engeli dolayısıyla hakim ve savcı olamayıp mağduriyet yaşayan Av. Serkan Bayram bu uğurda büyük mücadele vererek, meclisteki tüm partilerin desteği ile hakim ve savcı olmaya ilişkin kanunda düzenlemeler yapılmasına vesile olup engelli bireylerin bu kanundan olanak sağlamasından dolayı üniversitemiz senatosunun 20 Haziran tarih ve 2023/1 sayılı kararıyla Sayın Av. Serkan Bayram'a "Fahri Doktor" unvanı verilmiştir dendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

"BU UNVANI HAYATIM BOYUNCA GURURLA TAŞIYACAĞIM"

Av. Serkan Bayram, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Bayram şunları yazdı; "Şahsıma tevcih edilen Fahri Doktora Unvanı için Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitemize, değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı unvanı hayatım boyunca gururla ve iftiharla taşıyacağım."

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

FİLME ATIFTA BULUNULDU

Törende AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'ın yaşamını konu alan "Buğday Tanesi" isimli filme de atıfta bulunuldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

MAKAMINDA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Lefkoşa'da gösterime girecek olan "Buğday Tanesi" isimli filme yaşamı konu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

"FİLM HAYAT MÜCADELESİNDEKİ ÖNEME İŞARET EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)'nin iş birliğinde AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminde anlatılan hayat mücadelesindeki umudun önemine işaret ederek şunları kaydetti: "Bu filmin önemli ve anlamlı mesajlar içerdiğine inanıyorum. Bugün ülkemizde yapılacak olan gösterimini izleyeceğim. Bir mücadele insanı olarak hayat yolunda hiçbir zaman unudunuzu yitirmediniz ve şu anda yaptığınız çalışmalarla milletinize ve insanınıza hizmet etmektesiniz. Herkesin başına farklı acılar veya olaylar gelebilir. Bu, bir engel değildir. Bu engele rağmen engeli aşarak insanlığa ve geleceğe umuda dair önemli ciddi çalışmalar ortaya koyabiliyorsunuz ve umut ışığı oluyorsunuz. KKTC'nin de bu önemli çalışmadan faydalanması ve bu mesajın burada verilmesi her zaman kopmaz bağlarımız olan Türk ulusunun değerlerinin burada da yaşatılması bizleri memnun etmektedir."

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

"TÜRKİYE İLE KADİM BAĞIMIZIN PEKİŞMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Tatar, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)'nin iş birliği ile 'Engelli Farkındalığının Sağlanması ve Toplumsal Bilincin Artması'nda' etki yaratacak "Buğday Tanesi" filminin Lefkoşa'da gösterilmesinin ayrıca Türkiye ile kadim bağlarımızın pekişmesi ve her alanda yakınlaşmamız açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

İleride engelliler konusunda Türk devletleri dahil farklı ülkelerde yapılacak etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının da hak ettiği şekilde yerini alması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekili Av. Serkan Bayram'ı KKTC'de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

FİLMİN GÖSTERİMİNE DAVET ETTİ

48 yıllık hayatını konu alan "Buğday Tanesi" isimli filmin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye'de galasının gerçekleştiğini belirterek sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli bireylerin hayata tutunması ve umut ışığı olmasının amaçlandığını anlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, pek çok ülkede gösteriminin yapılacağı filmin bugün de KKTC'de gerçekleşeceğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı film gösterimine davet etti.

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Serkan Bayram, Ersin Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram'a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi - Son Dakika
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