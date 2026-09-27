Kılıçdaroğlu, ömür boyu CHP genel başkanlığı iddiası olmadığını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim ömür boyu CHP genel başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı. Güvenli limana getirmekten kastettiğim her açıdan kuruluşundaki kodlara dönen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni arzu ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubunun Bolu Abant'taki Değerlendirme Toplantısının 3. gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, toplantının 2 ana teması olduğunu belirterek siyasi etik konusu ve ekonomiyle ilgili gelişmeler olduğunu anlattı.

Türkiye'nin siyasi kirlilikten arınmadığı sürece toplumun aydınlığa çıkma şansının olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, her siyasi partinin ahlaki temellerde öneriler getirmesi, eleştiri yapması ve çıkara dönük bir amacı olmaması gerektiğini vurguladı.

"Benim ömür boyu CHP genel başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı"

Kılıçdaroğlu, "Güvenli liman ahlaki kodlara Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden oturtmak mı yoksa bir kişiye teslim etmek mi? Eğer o ahlaki kodlara oturtmak ise bunun kararını kim vermiş olacak" sorusuna ilişkin, "Güvenli limandan kastım elbette ki parti tarihi kimliğine yakışır bir pozisyona gelmek zorundadır. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bu değerleri sürdürmek zorundadır. Bunu yapacak olan da kadrolardır, insanlardır. Benim ömür boyu CHP genel başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı. Güvenli limana getirmekten kastettiğim her açıdan kuruluşundaki kodlara dönen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu"

Partinin ahlaki değerlerinden uzaklaştırıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini sadece partililer değil aslında Türkiye ödüyor. Siyaset ödüyor bunun bedelini. Siyasete olan güven temelden sarsılabiliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yani devlet kuran bir parti olarak ahlaki değerleri yüksek ve o yüksek değerleri korumayı içselleştirmiş olan bir partiydi, bundan uzaklaşıldı. Şimdi bu kodları yeniden yakalamak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Özellikle istifalarla arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz"

Partinin zor bir süreçten geçtiğini aktaran Kılıçdaroğlu, adaylık konusunun konuşulması için erken olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde götürülmesi, yürütülmesi lazım. İl başkanlarının, ilçe başkanlarının seçilmesi gerekiyor. Üyelerimizin bu konuda gerekli özeni göstermesi gerekiyor. Arınma oldu mu partide büyük ölçüde arınma oldu. Özellikle istifalarla bu arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Genel başkanlık konusunda ben hiçbir zaman çıkıp ben adayım diye bir cümle kurmadım, kurmak da istemem"

Kılıçdaroğlu aday olup olmayacağı sorusuna ilişkin, "Genel başkanlık konusunda da ben hiçbir zaman çıkıp ya ben adayım falan diye bir cümle kurmadım, kurmak da istemem. Genel başkan olmak isteyen arkadaşlarımız var. Onları da saygıyla karşılıyoruz. Genel başkan olabilirler, iradelerini beyan edebilirler, gezebilirler" diye konuştu.

Erken seçim ihtimaline ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Oturulur, konuşur. Yetkili organlarla otururuz, konuşuruz. Hangi gerekçeyle geliyor, niçin geliyor, ona bakarız" dedi.

"Terörsüz Türkiye'nin parlamentoya gelen yasa taslağına destek verdik"

Terörsüz Türkiye yasasında önemli adımlar atıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Dış politikada eğer Türkiye bölgesinde bir güç olacaksa, Türkiye öncelikle kendi bölgesindeki sorunları aşmak için ve kolektif bir dayanışmayı sağlamak için çaba harcamak zorundadır. Önümüzdeki en büyük engel PKK terör örgütüydü. O konuda da büyük adımlar atıldı, parlamentoya gelen yasa taslağına destek verdik. Parlamentodan geçti. Şimdi dikkatle izliyoruz. Umarız sonuç alınır, Türkiye kendi bölgesinde Irak'ta Suriye'de ve diğer bölgelerde güçlü bir hale gelir, ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak o ilişkileri sürdürür" değerlendirmesinde bulundu.

"Mansur Yavaş'ın CHP'nin 103. yıl etkinliklerine katılmasına isterdim"

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasının sorulması üzerine, "Cumhuriyet Halk Parti'nin 103. yıl etkinliğine ve Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim, katılmadı. Kendi tercihidir. Hiç kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Hiç kimseyi de zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık. Dolayısıyla kendi tercihidir. Kendi tercihine de bizim saygı göstermemiz gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini düşünüyorum"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de rejim sorunu olduğunu savunarak, "Türkiye tek adama teslim edilemez. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu değişimlerin kolektif ortak akılla yapılması gerektiğini sadece politikacıların değil ülkenin aydınlarının da bu sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

İstanbul İl Başkanlığı atamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, kararın yaklaşık bir ay önce MYK tarafından alındığını belirterek kimin atandığı sorusunu yanıtsız bıraktı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanlığı'na atandığı öğrenildi.

"Yüzde 51 alma şansınız yoksa iş birliği yapacaksınız"

Bir siyasetçinin sonuç almak istiyorsa iş birliği yapmak zorunda olduğu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yüzde 51 almak bu işin temel kuralı. Yüzde 51'i tek başınıza alıyorsanız 'Ben iş birliği yapmayacağım ve ben yüzde elli 51'i alıyorum', diyebilirsiniz ama yüzde 51 alma şansınız yoksa iş birliği yapacaksınız" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.