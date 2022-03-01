Prof. Dr. Necmettin Erbakan Esenler'de anıldı - Son Dakika

Milli Görüş Hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 11'inci ölüm yıldönümünde Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Anma programında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Partileri kapanıp içeriye giren, her girdiğinde büyük hesaplar veren Erbakan, sadece ülkeyi değiştiren değil dünyayı değiştiren adamdır" dedi.

Esenler Belediyesi, Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde "Erbakan ve Gençlik" konulu programa ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra Erbakan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Bülent Alan, Erbakan'ın tercümanlığını yapmış ve dış politika danışmanlığı görevini yürütmüş Ömer Faruk Korkmaz ve çok sayıda seveni katıldı. Programın moderatörlüğünü Av. Abdullah Zerrar Cengiz üstlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve dualar ile başlayan programda Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi de yapıldı.

"Sadece ülkeyi değiştiren değil, dünyayı değiştiren adamdır"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Tabi az önce Erbakan hocamızla ilgili kısa film izlediğimde şöyle makarayı tersine sardım. Hangi yollardan geçtik. Nerelerden geldik. Rahmetli Erbakan hocamızla ilk karşılaşmam lise öğrencisiyken. Cezaevinden yeni çıkmıştı. İskender paşa da akşam namazını kıldık. Akşam namazını kıldıktan sonra mihraptan namazı kıldıran gibi cemaate döndü. Bende arkasında namaz kılmıştım. Diz dize gelerek hatip okumuştuk. Erbakan hocan öyle bir hayat hikayesi öğrendik ki. Biz acaba öğrendiğimiz hayatı öğrenmemiş olsaydık acaba ne olur diye onu düşünüyorum. Partileri kapanıp içeriye giren, her girdiğinde büyük hesaplar veren Necmettin Erbakan, sadece ülkeyi değiştiren değil dünyayı değiştiren adamdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL