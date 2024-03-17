AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç: \'Cumhurbaşkanımızın son seçiminde zafer hanesine Karabük\'ü yazmamız lazım\'

Politika

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, 'Bu benim son seçimim' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim zaferine Karabük'ü eklemek için 31 Mart' a kadar var güçleri ile gayret etmeleri gerektiğini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri AV. Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, sandık yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Yenişehir Gençlik merkezinde gerçekleşen eğitim toplantısının açılışında konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'te bir değişime ve yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan Salt, "Yeni bir yola ve yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. O açıdan önümüzde 15 günlük bir süreç kaldı.31 Mart seçimlerine kadar bütün teşkilat kademelerimizde, bütün teşkilat mensuplarımızla bu geride kalan vakti süreyi çok iyi değerlendirip, kapı kapı, hane hane, önce kendi evimizden, kendi komşularınızdan, kendi akrabalarınızdan, yakınlarımızdan başlamak üzere bu halkayı genişleterek, bu çalışmaları hep beraber icra edeceğiz. Bizler 2002'den bugüne kadar Karabük'te hizmet eserler ortaya koyuyoruz. Ama bakıyoruz ki yerel anlamda mahalli idareler anlamında bizler bu ortaya koyduğumuz siyaseti ve bu eser hizmetlerinden ortaya koyduğumuz bu hizmet ziyafetini yerelde yeterince istifade edemediğinizi görüyoruz. Diyoruz ki, Karabük'ün bu yıpranmışlığından, yorgunluğundan geride kaldığı bu süre içerisinde bizim buna bugün artık dur demenin vakti geldiğini söylüyoruz. 31 Mart 'ın bir milat olduğuna inanıyoruz ve bu değişimi gerçekleştirecek kadrolar sizlersiniz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın son seçiminde zafer hanesine Karabük'ü yazmamız lazım"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanının geçen gün bir açıklama yapıp 'Bu benim son seçimim' dediğini hatırlatarak, " 22 yılda Cumhurbaşkanımızla birlikte birçok seçime katıldınız. 17 seçim onunla beraber mücadele ettiniz. Nelerle karşı karşıya kaldınız? Ne iftiralarla, ne yalanlarla ne baskılarla. Şöyle geriye doğru hatırlayalım. Her seçimi, Allah'ın izniyle sizlerin gayretiyle, başarıyla bitirdik. Ama bugün cumhurbaşkanımızın son seçimine giriyoruz. Cumhurbaşkanımız bu seçimden sonra bir daha kanunen, hukuken aday olamıyor. Son seçim ama son üç seçiminde biz Cumhurbaşkanımıza maalesef Karabük'ü bir türlü hediye edemedik. Bu son seçiminde bir gayret etmemiz gerekiyor. Bütün kırgınlığımızı, dargınlığımızı bırakıp 'Cumhurbaşkanım, bu son seçiminde sana Karabük'e hediye ediyoruz. Karabük'ü de senin seçim zaferlerinin içine yazıyoruz' dememiz gerekiyor bence. Bu seçimin en önemlisi bence bu. Cumhurbaşkanımız son seçimde onun zafer hanesine Karabük'ü yazmamız lazım. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü karşımızda her türlü siyasi algıyı yapabilecek bir yapı var. Bir sürü yalan yanlış video çekip yayınlıyorlar. Bir algı siyaseti devam ediyor. Bir sosyal medya belediyeciliği devam ediyor. Şimdi akşamları resimler çekiliyor, atılıyor. Işıklandırılmış resimler böyle. 4,5 senedir çalışmayanlar, ortada olmayanlar bir bakıyorsunuz ortaya çıkıp son 30-40 günde bir gayret, bir gayret. Asfaltlara, kaldırımlara, bakmalar, oraları yama yapmalar, oraya direk dikmeler, orayı boyamalar. Arkadaşlar gerçekten bir komedi filmi seyrediyoruz Karabük'te. Böyle bir film yapsalar, bir belediye başkanı olsa, o belediye başkanı çalışmasa çalışmasa son 30 günde böyle hızlanır bir şekilde çalışsa buna güleriz değil mi? Şimdi biz Karabük'te bir komedi filmi yaşıyoruz. Resmen bir komedi filmi." dedi.

Milletvekili Keskinkılıç, Karabük'ün acilen değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu da ifade ederek, " Türkiye'nin diğer şehirlerinde insanlar nasıl caddelerde, sokaklarda, nasıl evlerde yaşıyorsa siz de o şekilde yaşamaya layıksınız. Arkadaşlar çok ciddi bir tehdit altında Karabük. Kuzey Anadolu fay hattı Karabük'ün hemen üstünden geçiyor. Karabük'ün bina stoku maalesef bir depreme dayanma şansı yok. Karabük'ün 28 mahallesinden 23 mahallesi büyük bir tehdit altında. 2000 yılından sonra yapılan binaların hiçbirinin bu depremden sağ çıkma şansı yok. Ama büyük bir tehdit altındayız. Karabük Belediyesindeki değişim artık vicdani bir değişimdir. 15 yıldır bu kenti değiştirmeyenler, bu kenti dönüştürmeyenler, bu kentteki yorgun bina stoğunu ortadan kaldırmayanlar bu kente en büyük zararı verdiler. Allah korusun başımıza bir iş gelse bütün Karabük göçük altında kalacağız. Mutlaka Karabük'te değişim olmalı. Özkan Çetinkaya başkanımızın inancı, çalışması, ataklığı ve samimiyetiyle tevazusuyla Karabük yeni bir döneme girmeli. Bu artık bir zorunluluktur" diye konuştu. - KARABÜK