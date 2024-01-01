Tokyo\'da Evcil Hayvan Kafeleri ve Canlı Sokak Etkinlikleri

Japonya'nın başkenti Tokyo'da önemli sosyalleşme ve canlı sokak etkinlikleri merkezleri arasında Shibuya ve Harajuku semtleri yer alıyor. Shibuya'nın Haçiko Heykeli ve ünlü beşli Yaya Geçidi bölgenin merkezinde yer alırken gençlerin favorileri arasında bulunan Harajuku'daki evcil hayvan kafeleri yoğun ilgi görüyor.

Harajuku İstasyonu'ndan ulaşılan Takeshita Caddesi, özellikle hafta sonları gençlerin ilgi gösterdiği bir cadde. Son zamanlarda yeni başlayan bir akımla bazı kafeler müşterilerine evcil hayvanlarla birlikte olma fırsatı sağlıyor. Takeshita Caddesi'ndeki Japonya kökenli av köpeği Shiba Inu cinsinden daha küçük Mame Shiba yavru köpeklerin bulunduğu kafede, hayvan severler ve çocuklar ücret karşılığında yarım saat yavru köpeklerle birlikte zaman geçiriyor. Temalı kafeler, son yıllarda Japonya'nın başlıca turistik mekanlarından biri haline gelmiş. Yavru köpeklerin yanı sıra kirpi, baykuş ve su samuru temalı kafelerde zaman geçirilecek hayvanlar arasında yer almış.

Tokyo'nun oldukça kalabalık semtlerinden Shibuya ise filmlere konu olmuş Haçiko Heykeli ve yine filmlerde görülebilecek beşli Yaya Geçidi ile ünlü. Sahibine olan sadakatıyla tanınan Haçiko'nun heykeline Shibuya İstasyonu'ndan ulaşılıyor. Alışveriş ve restoranların yanı sıra turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Shibuya'da çizgi film karakterlerinden esinlenmiş kıyafetleriyle gençler, canlı sokak sanatları da gerçekleştiriyor.