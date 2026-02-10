Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kızılpınar Mahallesi'nde Nevzat Algan'ın yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenen V.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesine sevk edilen V.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızılpınar Mahallesi'nde dün V.Ö. ile Nevzat Algan arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Algan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli V.Ö, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?