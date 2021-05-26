Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü - Son Dakika

Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü

26.05.2021 00:35

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde Floyd'un ailesiyle görüştüABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı...

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde Floyd'un ailesiyle görüştü

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna yapılan baskı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından açılan Floyd davasında jüri Chauvin'i, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlu bulmuştu. Yaşanan olayların ardından ABD Senatosu'nda kalmış durumda ve ABD'de polislerin görevi kötüye kullanmasına yönelik ulusal bir kayıt oluşturacak, kolluk kuvvetleri tarafından ırksal ve dini profil oluşturmayı yasaklayacak ve polis memurları için nitelikli dokunulmazlığı elden geçirecek bir mevzuat olan George Floyd Polislik Yasası gündeme gelmişti. Biden ise yasanın, bugüne kadar geçirilmesi için bir ilk hedef belirlemiş, fakat Beyaz Saray Kongre'de müzakerelerin devam etmesine izin vermek adına bu süreyi geri çekmişti. Gündem olan Yasa'nın ardından Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ise ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da Floyd'un ailesi ile bir araya geldi.

Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ailenin Biden ve Harris ile "harika" bir toplantı gerçekleştirdiğini ve "O gerçek bir adam. Her zaman yürekten konuşuyorlar. Olanlar için minnettarız ve sadece George Floyd Polislik Yasası'nın kabul edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Irkçılığa karşı yasaların, ABD'yi korumak kadar ülkedeki beyaz olmayan insanları korumak içinde önemli olduğuna değinen Philonise, "Kel kartal olan kuşu korumak için federal yasalar çıkarabilirseniz, beyaz olmayan insanları korumak adına federal yasalar çıkarabilirsiniz" dedi.

"Bu acıyı ve kederi her seferinde yeniden yaşamak zorunda kaldılar"

Oval Ofis'te Floyd'un ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Biden yaptığı açıklamada, ailenin geçtiğimiz yıl içinde "olağanüstü cesaret" gösterdiğini belirtti. Biden, "Sevgili kardeşlerinin ve babalarının öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen aile için, derin bir kayıp yaşayan herhangi bir aile için ilk yıl, haberleri birkaç saniye önce almış gibi hissettirebilir. Bu korkunç 9 dakika 29 saniye her tekrarlandığında, bu acıyı ve kederi her seferinde yeniden yaşamak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

"Kongre'deki George Floyd Polislik Yasasında Adalet müzakereleri devam ediyor"

Polis reformu konusunda daha fazla adım atılması çağrısını yineleyen Biden, kısa süre içinde polis reform yasasını imzalayabileceğini umduğunu kaydetti. Biden, "Kongre'deki George Floyd Polislik Yasası'nda Adalet müzakereleri devam ediyor. Meclis'ten geçen mevzuatı güçlü bir şekilde destekledim, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin Senato'dan anlamlı bir yasa tasarısı çıkarmak için gösterdikleri iyi niyetli çabalarını takdir ediyorum. Umuyorum ki hızlı bir şekilde masama bir yasa tasarısı gönderirler" dedi.

Ayrıca eski Minneapolis Polis memuru Chauvin'in mahkumiyetinin ileriye doğru önemli bir adım olduğunu, fakat "ilerlemenin burada durmayacağını ifade eden Biden, gerçek bir değişim sağlamak için polis memurlarının yeminlerini ihlal ettiklerinde, "hem hesap verebilirliğe hem de güvene ve adalet sistemimize sahip olabiliriz ve olmalıyız" diyerek hesap verebilirliğin olması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Chauvin, maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledilmişti. Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3'üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıklamış, daha sonra Chauvin'in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledildiğini aktarmıştı. Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Floyd davasında jüri Chauvin'i, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlu bulmuştu. - WASHINGTON

Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü
Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü
Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü
Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, George Floyd, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden, George Floyd'un ölümünün 1. yıl dönümünde ailesiyle görüştü - Son Dakika


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