Biga TSO'da Şubat Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Biga TSO'da Şubat Toplantısı Gerçekleşti

11.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga TSO toplantısında depremler anıldı, ramazan pidesi fiyatı belirlendi ve 2025 gelir gider tablosu kabul edildi.

Çanakkale'de Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, depremde yitirilen vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, güvenli şehirler ve dirençli bir ekonomi oluşturmanın önemini vurguladı.

Toplantıda, odanın 2025 yılı kesin gelir gider tablosu ve bilançosu görüşülerek meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen yazı doğrultusunda NACE faaliyet kodu güncellemeleri de onaylandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan ramazan pidesi fiyat tarifesi de karara bağlandı. Buna göre, Biga'da 250 gram ramazan pidesinin 25 liradan satılması kararlaştırıldı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2025 yılının ticari açıdan zorlu geçtiğini belirtti.

Odanın sadece evrak işi yapan bir kurum olmadığını, lobicilik faaliyetleriyle Biga'nın gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Doğan, "Biga'nın geleceğini etkileyecek her kararın içinde olacağız. Ankara ziyaretlerimiz ve girişimlerimizle masada güçlü olmak zorundayız. Sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak projelerimizi hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Biga Fuarı'nın bu yıl 20. kez düzenleneceğini ve esnafın talebi doğrultusunda alışveriş günleri etkinlikleri için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya konuk olan Biga spor Kulüp Başkanı Levent Şahin de kulübün mali yapısı ve Çavuşköy mevkisinde yapılması planlanan spor tesisi projesi hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga TSO'da Şubat Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Biga TSO'da Şubat Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.