Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor - Son Dakika

Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor

19.10.2020 11:49
Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Mehmetçiğin isim babası ve Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgeselin çekimleri devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Mehmetçiğin isim babası ve Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgeselin çekimleri devam ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın tarih ve kültürel değerlere verdiği önemle başlayan Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş belgeselinin çekimleri hummalı şekilde sürüyor. Tarihin dönüm noktası Çanakkale Savaşlarında ortaya koyduğu kahramanlığıyla öne çıkan Mehmet Çavuş'un hayatı beyaz perdeye aktarılmasında ikinci aşamaya geçilirken, belgeselin tamamlanması heyecanla bekleniyor.

Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Gökhan Tarkan Karaman, Gazeteci-Senarist Cem Fakir ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgeselin danışmanlığını yapan Ömer Arslan, Mehmet Çavuş'un hayatının geçtiği Bahçeli Köyü'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Mehmet Çavuş'un kabrini ziyaret eden ekip daha sonra evinin bahçesi ve aileye geçim kaynağı olan dut ağaçlarının bulunduğu alanda incelemeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu.

Yapımcı ve Yönetmen Gökhan Tarkan Karaman yaptığı açıklamada, "Mehmet Çavuş belgeselimizin çekimlerinin yarısını tamamladık. Sonraki aşama olarak Bahçeli köyümüzde canlandırmaları çekeceğiz. İstanbul'dan gelen senaristimiz Cem Fakir ile birlikte dokuyu özümsemek ve ruhunu yaşamak adına hem kahramanımızın kabrini hem de yaşamış olduğu evde incelemelerde bulunduk" dedi.

Mehmet Çavuş'un hem savaş öncesi hem sonrası yaşadığı yerde bulunmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Gazeteci-Senarist Cem Fakir, "Gazimizin hayatını detaylı şekilde biliyoruz ve ama evine gelerek, bu havayı soluyarak ve dut ağaçlarının olduğu yerde burada adımlayarak incelemelerde bulunmak bizi daha da etkiliyor. Yerinde incelemelerde bulunmak, bizi duygusal anlamda etkilemesi senaryomuzu zenginleştirecektir" diye konuştu.

Ekibe Mehmet Çavuş ve bulundukları alanla ilgili bilgiler veren Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve Belgesel Danışmanı Ömer Arslan ise, "Projemizin senaryo aşamasına geçtik. Bu kapsamda İstanbul'dan gelen senaristimiz Cem Fakir ve yönetmenimiz Gökhan Tarkan Karaman ile birlikte yerinde incelemelerde bulunarak, olayları yenide müşahede ettik. Köyümüzde çekilecek canlandırma sahneleri için mekanları belirledik. Sadece masa başında olsun istemedik ve yerinde görüp o ruh haliyle Mehmet Çavuş'u daha iyi anlamaya çalıştık. Belgeselimizin çekimlerini heyecanla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor
Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor
Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor
Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor

Mehmet Çavuş, Seddülbahir, Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor - Son Dakika


Son Dakika

Kendisini takip ederek taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Bacağımı elledi Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor         
11:15
Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare         
10:52
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 13:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei