Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi - Son Dakika

Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

05.01.2021 12:27
Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, korona virüs (Covid-19) salgın sebebiyle kentteki esnaflardan faaliyetleri durdurulan veya durma aşamasına gelen ticarethane ve ticarethane sahibi adına mesken abonelerine, başvurmaları halinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacakları müjdesini verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, korona virüs (Covid-19) salgın sebebiyle kentteki esnaflardan faaliyetleri durdurulan veya durma aşamasına gelen ticarethane ve ticarethane sahibi adına mesken abonelerine, başvurmaları halinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacakları müjdesini verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda ilimizde faaliyet gösteren esnafa katkı olması amacıyla su ücretlerinde yüzde 50 indirim kararı alındı.

"Yasalar çerçevesinde elimizden gelen imkanları sunmaya çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan indirim çalışması hakkında yaptığı konuşmada, yasalar çerçevesinde ellerinden gelen imkanları sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak zor günleri yaşayan esnafımıza daha fazla ve çeşitli konularda yardımda bulunmak isterdik. Ancak bu anlamda yasaların çizdiği bir çerçeve var. Bizler de şu an faaliyet göstermeyen veya faaliyetleri azalan esnafımıza başvurmaları halinde durumları değerlendirilerek, su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. - BİLECİK

Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi
Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi
Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bilecik, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş
Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı         
12:47
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı         
12:17
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor         
11:57
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı         
11:11
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı         
10:23
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti         
09:29
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 12:54:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei