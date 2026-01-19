Bilecik\'te Ticari Araçta Yangın

Bilecik'te bir ticari araçta seyir halinde iken başlayan yagın, itfaiyenin anından müdahalesiyle söndürüldü.

Olay; Bilecik-Osmaneli karayolu Beşevler köyü mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan Bursa'nın İznik ilçesi istikametine seyir halinde olan Metin Ç. idaresindeki 22 AEL 297 plakalı ticari aracın motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücüsü Metin Ç. hemen aracını yolun sağ tarafına çekerken durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK