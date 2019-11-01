Son Dakika Haberleri: Bilek güreşinde dünya 4.'sü olan Dönmez'e, İl Müdürü Gevrek'ten destek sözü
Son Dakika Spor Bilek güreşinde dünya 4.'sü olan Dönmez'e, İl Müdürü Gevrek'ten destek sözü

Bilek güreşinde dünya 4.'sü olan Dönmez'e, İl Müdürü Gevrek'ten destek sözü

6 saat önce

Türkiye şampiyonlukları ve dereceleriyle Isparta'yı defalarca kez gururlandıran Milli Bilek Güreşi sporcusu Mehmet Dönmez, uluslararası arenada Dünya dördüncüsü oldu.

Bilek güreşinde dünya 4.'sü olan Dönmez'e, İl Müdürü Gevrek'ten destek sözü, System.String[]

Türkiye şampiyonlukları ve dereceleriyle Isparta'yı defalarca kez gururlandıran Milli Bilek Güreşi sporcusu Mehmet Dönmez, uluslararası arenada Dünya dördüncüsü oldu.


Romanya'nın Köstence kentinde 26-30 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda Isparta'yı gururlandıran başarıya, aynı zamanda mensubu olduğu Isparta Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden de tebrik geldi. Sol kolda dünya dördüncüsü ve sağ kolda dünya altıncısı olan Dönmez'i tebrik eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, başarısından dolayı milli sporcuyu kutladı.


İl Müdürü Gevrek, "Mehmet Dönmez, başarılı ve azimli bir sporcu. Kendisinin daha iyi şartlarda spor yapması için gereken desteği vereceğiz" dedi.


Gevrek ayrıca, bilek güreşine ve Mehmet Dönmez'e gereken desteğin verileceğini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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