Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak"
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak'

Binali Yıldırım: "Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak"

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, bu güzel şehri...

Binali Yıldırım:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, bu güzel şehri geleceğe taşıyacaktır" dedi. Başkan Ekrem Yüce ise Sakarya'nın değişimi ve gelişimine destekleriyle güç katan Yıldırım'a teşekkür etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Buluşmada Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı.


Sakarya'ya destekleriyle güç kattı


Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ı huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin son başbakanı Binali Yıldırım'ın hem başbakanlığı hem bakanlığı hem de meclis başkanlığı döneminde yaptığı icraatların hayaliyle yaşadık. Gururla takip ettik. Sakarya'mızın gelişim ve değişimine destekleriyle güç katan, ülkemizde hayata geçirdiği büyük projelerle örnek olan son Başbakanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımı sunuyor, şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" dedi.


Birikimi ve tecrübesi Sakarya'ya değer katacak


31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve başlayan Başkan Ekrem Yüce'ye başarı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Başkanımız Ekrem Yüce'nin yerel yönetimler tecrübesi Erenler'e dayanıyor. Ardından uzun yıllar ÇAYKUR'da başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart seçimlerinde de Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, güzel Sakarya'yı geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu. - SAKARYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]