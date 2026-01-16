Bingöl\'de Domuz Sürüsüne Çarpan Araçta 3 Yaralı

Bingöl'de otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde otomobil yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
