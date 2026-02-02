Bingöl'de Kar Kalınlığı 1,5 Metreyi Buldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.