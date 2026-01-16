Bingöl'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Bingöl'de Karla Mücadele Devam Ediyor

16.01.2026 13:50
Bingöl'de 280 köy yolundan 232'si ulaşıma açıldı, 48 yol için çalışmalar sürüyor.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan 280 köy yolundan 232'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 48 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte bazı köy yollarında ulaşım aksadı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle sahada çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 280 köy yolundan 232'si ulaşıma açılırken, 48 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

KARLIOVA'DA MEZRA YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Karlıova ilçesinde ise yoğun kar yağışı kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin, mezra yollarındaki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bingöl, Ulaşım, Güncel

