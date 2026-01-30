Bingöl\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu İçmeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
