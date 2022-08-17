Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'ün Genç ilçesinde Urartu Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Sebeterias??????? Kalesi'nde tarihi dokunun ortaya çıkarılması için sondaj kazısı başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen tarihi kalenin kalıntıları Murat Nehri kenarında bulunuyor.

Ortaçağ döneminde de kullanıldığı değerlendirilen kalede Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi ile Bingöl ve Genç belediyelerinin desteğiyle sondaj kazısına başlandı.

15 ila 20 gün devam etmesi düşünülen sondaj kazısı ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılarak, kale ile ilgili bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, gazetecilere, Bingöl'de henüz müze kurulmadığından dolayı bu yöndeki hizmetlerin Elazığ Müzesi'nde yürütüldüğünü söyledi.

Yazar, "Kazı başlatmak için ön çalışma, bir tespit çalışması yapıyoruz. Bugün ilk kazmayı vurduk. Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Elazığ Müzesi, Bingöl Belediyesi ve Genç Belediyesinin destek ve katkılarıyla bu çalışmayı başlattık. Burada bir kazı başlatmak için gerekli tespitler yapıldıktan sonra asıl çalışma başlayacak." diye konuştu.