Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı - Son Dakika

Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı.

Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı, System.String[]

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 169'uncu gününe girdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan Aslan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan'ın, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına sarılması, bekleyişini sürdüren diğer ailelere moral oldu.

"Gelin, güvenlik güçlerimizin şefkatli kollarına teslim olun"

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal Demir için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eyleminde yer alan Süheyla Demir, yaptığı açıklamada, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Terör örgütü PKK'da çözülmeler başladı. Gençlerin gelmesiyle çok mutlu olduk. Kızım arkadaşlarınız birer birer geliyor. Gelin güvenlik güçlerimizin şefkatli kollarına teslim olun. Gelin birlikte eve dönelim" ifadesini kullanan Demir, aylardır evlatlarını beklediklerini vurguladı.

6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin kendilerine umut olduğunu belirtti.

"HDP çocuğumu Batman'da kaçırdı" sözlerine yer veren Teker, bekleyişlerinin umutla devam ettiğini aktardı.

Teker, "Bir çocuk daha geldi ve teslim oldu, çok sevindim. Sanki çocuklarımız gelmiş gibi oldu. İnşallah çocuklarımızın hepsi gelir. Evi kapattım, geldim. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim." dedi.

Evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Teker, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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