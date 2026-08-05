Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam furyası ağustos ayında da sürüyor. Bir sigara grubuna daha 10 liralık fiyat artışı gelirken, yeni tarifeyle birlikte ürünlerin satış fiyatı 115 ila 130 lira arasında değişecek. Zamlı fiyatlar 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam dalgası sürüyor. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte ikinci bir sigara grubuna daha zam geldi

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubunun fiyatlarının yeniden güncellendiğini açıkladı.

 YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Paylaşılan yeni fiyat listesine göre, grupta yer alan tüm ürünlere 10 lira zam yapıldı. Son artışla birlikte söz konusu sigara grubundaki en ucuz ürün 115 TL’ye, en pahalısı ise 130 TL’ye yükseldi..

TARİH BELLİ

Yeni fiyat tarifesi 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. 

Ekonomi, Ağustos, Gündem, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Sigara Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
YAŞ kararları Resmi Gazete’de YAŞ kararları Resmi Gazete'de

21:43
İşte Trabzon’a ulaşan Salah’ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:48
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 21:58:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.