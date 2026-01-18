Birecik\'te Tüfekle Köpeğe Ateş Edildi

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurdu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Keskince Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille mahalleye gelen kişi, inip elinde tüfekle yürürken kendisini fark eden bir köpek ona doğru koşmaya başladı. Bu kişi, tüfekle köpeğe ateş etti. Yere yığılan köpek ölürken, şüpheli ise gelen otomobille bölgeden uzaklaştı.

Silah sesini duyup gelen mahalleli, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde köpeğin vurulduğunu tespit eden mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)