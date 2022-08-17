Unıcef: Dünyanın İlk Sıtma Aşısından Milyonlarca Çocuk Yararlanacak - Son Dakika
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Unıcef: Dünyanın İlk Sıtma Aşısından Milyonlarca Çocuk Yararlanacak

17.08.2022 10:16
Unıcef: Dünyanın İlk Sıtma Aşısından Milyonlarca Çocuk Yararlanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü yaptığı açıklamayla İngiliz ilaç şirketi GSK'ya dünyanın ilk sıtma aşısını üretme ihalesinin verildiğini, bu sayede milyonlarca çocuğun daha bu ölümcül hastalığa karşı korunacağını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü yaptığı açıklamayla İngiliz ilaç şirketi GSK'ya dünyanın ilk sıtma aşısını üretme ihalesinin verildiğini, bu sayede milyonlarca çocuğun daha bu ölümcül hastalığa karşı korunacağını duyurdu. En fazla 170 milyon ABD doları tutarındaki simgesel öneme sahip ihale sayesinde önümüzdeki üç yıl boyunca 18 milyon doz RTS,S aşısı üretilerek her yıl binlerce çocuğun hayatının kurtarılmasına imkan sağlanacak. Beş yaşın altındaki çocuklar, sıtmaya karşı en savunmasız durumdaki grubu oluşturuyor. 2020 yılında sadece Afrika'da bu hastalıktan yaklaşık yarım milyon erkek ve kız çocuğu hayatını kaybetti; bu, dakikada bir ölüm anlamına geliyor.

UNICEF'in Tedarik Bölümü Direktörü Etleva Kadilli, bu üretimin, sıtma aşısı geliştirenlere çalışmalarına devam etme konusunda net bir mesaj gönderdiğini söyledi. Kadilli, "Bunun daha bir başlangıç olmasını umuyoruz. Yeni ve gelecek nesil aşıların üretilerek mevcut tedarikin artırılması ve daha sağlıklı bir aşı piyasasının oluşturulması için inovasyonun sürdürülmesine ihtiyaç var" diye konuştu. Kadilli, "Bu, çocukların hayatlarını kurtarmaya ve sıtmanın önlenmesi ve kontrolüne yönelik daha genel programlar kapsamında sıtma yükünü azaltmaya yönelik toplu gayretlerimizde ileri doğru atılmış dev bir adımı temsil ediyor" diye ekledi. Parazitlerin neden olduğu sıtma, enfekte olmuş dişi anofel sivrisinekleri yoluyla insanlara bulaşıyor. Hastalığı önlemek ve iyileştirmek mümkün olsa da tedavi edilmezse hastalık ölümcül olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre 30'dan fazla ülkede sıtma bulaşmasının orta ila yüksek düzeylerde olduğu bölgeler bulunuyor. Aşı tedarikinin artmasıyla her yıl 25 milyondan fazla çocuğa ek koruma sağlanabilecek. 35 yıllık bir araştırma ve geliştirme sürecinin sonunda geliştirilen RTS,S sıtma aşısı, parazitlerin neden olduğu bir hastalığa karşı geliştirilen ilk aşı konumunda bulunuyor. DSÖ'nün koordinasyonuyla 2019 yılında Gana, Kenya ve Malavi'de bir pilot programla uygulamaya konulan aşı, 800.000'den fazla çocuğa ulaştı. Geçen yıl Ekim ayında BM sağlık kuruluşu, bu aşının orta ila yüksek düzeyde sıtma bulaşmasının görüldüğü ülkelerde yaygın kullanımını tavsiye etti. UNICEF, sıtma aşısı talebinin etkilenen ülkelerde yüksek olmasını bekliyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Unıcef: Dünyanın İlk Sıtma Aşısından Milyonlarca Çocuk Yararlanacak - Son Dakika

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