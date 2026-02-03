DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ardından gökkuşağı oluştu.
Bismil ilçe merkezinde akşam saatlerinde kısa süreli dolu yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu. Gökkuşağını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Haber: Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Bismil'de Dolu Sonrası Gökkuşağı - Son Dakika
