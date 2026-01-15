BIST 100 Endeksi Artıda - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Artıda

15.01.2026 19:16
BIST 100 endeksi, %0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan kapandı, altın fiyatları düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 86,80 puan artarak 12.456,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.300,40 puanı, en yüksek 12.472,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 137,80 puan ve yüzde 1,02 artışla 13.660,15 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,43, sanayi endeksi yüzde 1,18 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 29'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 616 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 616 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 483 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,05 bileşik getirisi yüzde 36,95 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0623, satışta 43,2348 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1601, sterlin/dolar paritesi 1,3372 ve dolar/yen paritesi 158,630 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 azalışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

