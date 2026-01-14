BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

14.01.2026 13:45
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 12.437,01 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 12.437,01 puana çıktı.

Dün 12.385,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,27 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,40 puan ve yüzde 0,41 kazançla 12.437,01 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.355,11 puanı, en yüksek 12.440,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,65 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 düşerken, sanayi endeksi yüzde 1,72 ve mali endeks yüzde 0,13 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 39'u düştü, 3'ü yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Koç Holding ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 630 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1670 liradan, avro 50,3340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 630 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 64,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

