BIST 100 Endeksi Yükseldi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

10.02.2026 13:42
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 13.851,13 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 13.851,13 puana yükseldi.

Dün günü 13.838,38 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 17,41 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.855,79 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,75 puan ve yüzde 0,09 kazançla 13.851,13 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.803,85, en yüksek 13.888,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,3 ve mali endeks yüzde 0,2 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,1 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 41'i düştü, 3'ü yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Türkiye Altın İşletmeleri ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 50 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1920, sterlin/dolar paritesi 1,3670 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6310 liradan, avro 52,0220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 düşüşle 5 bin 50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 68,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi

