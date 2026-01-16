BIST 100 Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Rekor Kırdı

16.01.2026 18:41
BIST 100 endeksi, 12.668,52 puanla günü yüzde 1,70 değer kazancı ile tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,70 değer kazanarak 12.668,52 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 194,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42 ile ticaret, tek kaybettiren ise yüzde 2 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de olumlu gelen şirket bilançoları ve ülkedeki büyümeye yönelik iyimserliklere karşın jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık seyir izliyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla 12.668,52 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ise Kasım 2025'te bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar oldu.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı toplantısının, yurt dışında ise ABD ve Çin'de büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da üretici enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 13.000 puanın direnç, 12.500 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

