Bitexen Babylons'a tohum yatırımcı olduğunu açıkladı - Son Dakika

Bitexen Teknoloji A.Ş., merkeziyetsiz NFT pazaryeri Babylons'a tohum yatırımcısı olduğunu duyurdu. Babylons yönetim token'ı BABI'nin satışı 16 Ağustos'ta TrustPad'de, 17 Ağustos'ta ChainBoost'ta gerçekleşecek.

Bitexen Teknoloji A.Ş., Şubat 2021 yılında Türk mühendisleri ve girişimcileri tarafından geliştirilmeye başlanan, DappRadar verilerine göre temmuz ayında kendi ağında birinciliğe, diğer tüm ağlarda ise beşinciliğe kadar yükselerek Türkiye'nin en aktif NFT pazaryeri statüsüne erişmiş Babylons'a tohum yatırımcı oldu.

Sanat ve blokzincir oyunları alanlarıyla kullanıcılarına hizmet veren Babylons, kullanıcılar arasında NFT varlıkların ticaretine imkan sağlıyor. 16 Ağustos'ta TrustPad'de, 17 Ağustos'ta ise ChainBoost'ta yönetim token'ı BABI'nin satışlarına başlayacak olan NFT pazaryeri; ilk aşamada merkeziyetsiz bir borsada listelenecek.

TOHUM YATIRIMCI HAKKINDA

Tohum yatırımcısı erken aşamada, projenin geleceğine ve vizyonuna güvenerek yatırım yapan kişi/kurum olarak adlandırılır. Burada yatırımcılar, girişim projelerine ve kurumlarına erken aşamada yatırım yapıyor.

BABYLONS HAKKINDA

Merkeziyetsiz bir NFT pazaryeri olan Babylons, Türk mühendisler ve girişimciler tarafından Şubat 2021 yılında hayata geçirildi. DappRadar verilerine göre temmuz ayında kendi ağında birinciliğe, diğer tüm ağlarda beşinciliğe kadar yükselerek Türkiye'nin en aktif NFT pazaryeri statüsüne erişmiş olan Babylons'un token'ı BABI; kullanıcılarının platformda söz sahibi olduğu, oy kullanabildiği ve serbest piyasada fiyatlanan bir yönetim token'ıdır.

BİTEXEN TEKNOLOJİ A.Ş. HAKKINDA

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin'i olan EXEN Coin'i sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.