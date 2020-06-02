Bitlis'te otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 7 gözaltı - Son Dakika

BİTLİS ve Tatvan'da, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Araç içinde detaylı arama yapan ekipler, 1 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan H.F., C.K., K.F. ve M.F. gözaltına alındı. Tatvan'da ise, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de kontrol noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobili ve sürücü ile yolcuları aradı. Yapılan üst aramasında 35 gram eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Y.E.C., Ö.Ö. ve M.I. gözaltına alındı. Her iki operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.