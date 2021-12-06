Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yapmasına ilişkin gelişmeleri ve ikili yatırımları ele aldı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Bakan Blinken ve Başbakan Miçotakis, ikili ilişkilerin gücünü gözden geçirdi. Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek de dahil olmak üzere Avrupa'da istikrarı teşvik etmede dayanışmanın önemini vurguladı." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD ile Yunanistan arasındaki yatırımların güçlendirilmesinin öneminin ele alındığını aktaran Price, Blinken ve Miçotakis'in Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar'da gelişmeleri de değerlendirdiğini kaydetti.