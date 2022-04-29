BM: Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın kovuşturmasında hukuki süreç ihlal edildi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Brezilya'da adı yolsuzluğa karışan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkındaki cezai kovuşturmanın, hukuk kurallarına uygun yapılmadığı tespitinde bulundu.

BM İnsan Hakları Komitesi, hakkındaki kovuşturmaya ilişkin Lula da Silva'nın Komite'ye yaptığı şikayetin incelemesinde elde ettiği bulguları paylaştı.

Komitenin açıklamasında, kovuşturma sırasında yetkililerin, Lula da Silva'nın tarafsız yargılanma ve özel hayatın gizliliğine dair haklarını ihlal ettiği, siyasi haklarından da mahrum bıraktığı sonucuna varıldığını bildirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Komite üyesi Arif Bulkan, her devletin yolsuzluk iddiaları karşısında ilgili kişiler hakkında cezai kovuşturma görevi bulunduğunu belirterek, bu işlemlerin adil ve hukuka uygun bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bulkan, Lula da Silva hakkında 2017'de verilen ve daha sonra uzatılan hapis cezası kararının geçen yıl Yüksek Federal Mahkeme tarafından bozulduğunu hatırlatarak, bu kararın zamanlı alınamadığı ve eski devlet başkanına yapılan hak ihlallerini telafi edici olmadığını vurguladı.

Lula da Silva yaklaşık 580 gün hapiste kalmıştı

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, 2016'da başlatılan ve bazı petrol firmalarıyla siyasetçilerin karıştığı öne sürülen "Araba Yıkama Operasyonu" adlı yolsuzluk incelemesi dahilinde soruşturulmuştu.

Soruşturma sırasında Lula da Silva ve aile üyelerinin telefon konuşmaları mahkeme emriyle dinlenmiş, konuşma kayıtları, Lula da Silva'ya suçlamalar yöneltilmeden önce mahkeme tarafından medyaya dağıtılmıştı.

Lula da Silva, soruşturma kapsamında pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018'de tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu.

Mart 2021'de Yüksek Federal Mahkeme'nin aldığı kararla önce Lula da Silva'nın yolsuzluk davalarından aldığı hükümler iptal edilerek seçimlere katılmasının önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022'de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti.