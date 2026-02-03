BM Sözcüsünden Epstein Açıklaması - Son Dakika
BM Sözcüsünden Epstein Açıklaması

03.02.2026 00:27
Dujarric, Epstein dosyalarının BM'nin Davos'la karşılaştırılamayacağına dair görüş bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesiyle bağlantılı olarak Dünya Ekonomik Forumu'nun BM'nin yerini alamayacağını söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında, ABD Adalet Bakanlığının en son açıkladığı Epstein dosyalarında adı geçen bazı diplomatlar ve "BM'nin Davos'la kıyaslanması" ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Söz konusu dosyalarda Epstein'in, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve eski Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende'yle, Davos'un BM'nin yerini alıp alamayacağı yönündeki yazışması sorulan Dujarric, bu görüşü paylaşmadığını ifade etti.

"BM, Davos'un BM'nin yerini gerçekten alabileceği konusunda hemfikir mi?" şeklindeki soruya "Hayır.'" diye cevap veren Dujarric, bu konuda daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

İstirmar edilen kadınlar için adaletin sağlanmasının önemine değindi

Dujaric, ABD Adalet Bakanlığının son paylaştığı Epstein dosyalarında Brende'nin dışında adı geçen ve BM ile de bağı bulunan bazı Norçevli diplomatlarla ilgili sorularla karşı karşıya kaldı.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten, daha önce Norveç'in BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmış Mona Juul, ve BM Özel Temsilcisi olarak bir dönem çalışmış olan Terje Rod-Larsen ve bir süre BM İyi Niyet Elçisi görevini yürüten Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Epstein ile ilişkilerine dair yorum yapması istendi.

Söz konusu durumla ilgili olarak önceliklerinin mağdur edilen kadınlar olduğunu belirten Dujarric, "Bakın, bence bizim için en önemli şey, Jeffrey Epstein ve çevresindeki kişiler tarafından istismar edilen kadınlar için adaletin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Bay Larsen artık BM'de çalışmıyor, bu nedenle özel bir yorumum yok. Norveç'in eski Daimi Temsilcisi'ne (Mona Juul) gelince, bu konuda yorum yapmak bize düşmez." diye ekledi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
