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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü - Son Dakika

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü

14.09.2021 22:56
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle bir araya geldi.

Pedersen, başkent Şam'a yaptığı ziyaretinin ardından, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Enes el-Abde ile İstanbul'da görüştü.

Suriye'deki siyasi sürece dair son gelişmelerin ele alındığı toplantıya Suriye Anayasa Komitesi'nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el-Bahra da video konferans yöntemiyle katıldı.

SMDK Başkanı Muslat, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldik. Toplantıda ziyaretlerinin sonuçları ve siyasi süreci ilerletme çabaları hakkında bilgi aldık. Temsilcisi üzerinden BM'den 2254 sayılı uluslararası kararının sadece anayasa taslağının hazırlanmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ve tüm siyasi geçiş yollarının açılmasını talep ettik." dedi.

Muslat, toplantıda rejimin oluşturduğu engellerin üstesinden gelinmesi için pratik mekanizmalara duyulan ihtiyaca vurgu yaptıklarını belirtti.

Abde de sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin, "2254 sayılı kararın tam olarak uygulanması ihtiyacına odaklandık. Tutukluların mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması konusunda gerçek bir ilerlemenin sağlanmasının önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması için 11 Eylül'de başkent Şam'a yaptığı ziyarette Esed rejimi Dışişleri Bakanı Feysal Mikdad ile bir araya gelmişti.

Rejim Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını baltalıyor

Siyasi çözüm süreci, 30 Haziran 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentinde, BM gözetiminde başlamış ancak rejimin uzlaşmaz tavrı sebebiyle sonuçsuz kalmıştı.

Suriye'deki iç savaşın son bulması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Ocak 2017'de Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde düzenlenen görüşmelerde, Gerginliği Azaltma Bölgeleri dışında alınan bir diğer sonuç da Anayasa Komitesi oluşturulması oldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez 30 Ekim 2019'da toplanan komitenin görüşmeleri de Esed rejiminin tutumu nedeniyle çıkmaza giriyor. Nitekim 25-29 Ocak 2021'de bir araya gelen komitenin 5'inci tur toplantısı da rejimin anlaşmaz tavrı ve ciddiyetsizliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Muhalefet kanadı ise siyasi çözümden kaçan Esed rejimine "yeterli baskının yapılmadığı" şikayetini sık sık dile getiriyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü

Birleşmiş Milletler, Devrimci, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye muhalefeti liderleriyle görüştü - Son Dakika
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