BMW Motorrad'dan tarihi başarı - Son Dakika

BMW Motorrad'dan tarihi başarı

06.02.2021 21:14
BMW Motorrad'dan tarihi başarı, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, tutkunlarına dünya çapında 169 bin 272 adet motosiklet ve scooter teslim ederek 2020 yılında tüm zamanların en iyi ikinci satış sonucunu elde etmeyi başardı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, tutkunlarına dünya çapında 169 bin 272 adet motosiklet ve scooter teslim ederek 2020 yılında tüm zamanların en iyi ikinci satış sonucunu elde etmeyi başardı.

2020 yılında pazara sunduğu 13 yeni modeli ile ürün portföyünü genişleten BMW Motorrad, markanın büyüme stratejisini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Yeni BMW R 18'in yollara çıkması 2020 yılında BMW Motorrad'ın en dikkat çekici hamlelerinden biri olurken, markanın efsane R 5 ve R 32 modellerinin genlerini taşıyan Yeni BMW R 18, meraklıları tarafından oldukça olumlu geri bildirimler aldı.

Avrupa'da istikrarlı satış grafiği

Almanya'da 2019 yılına kıyasla 1224 adet daha fazla motosikleti tutkunlarıyla buluşturan BMW Motorrad, 27 bin 516 adetle 2020 yılını tamamladı ve marka için en büyük pazar olmayı sürdürdü. Fransa'da ise satışlar 17 bin 539 adetle bir önceki yıla göre yine artış gösterdi.

Asya ve Güney Amerika'da olumlu gelişme devam ediyor

Teslimatı gerçekleşen 11 bin 788 adet motosiklet ve scooter ile2019 yılı 8 bin 818 adetBMW Motorrad, Çin'de yüzde 33,7'lik bir büyüme oranı elde etti. Brezilya'da da yine benzer şekilde olumlu yönde bir satış grafiği kaydedildi. Güney Amerika pazarı ise 10 bin 707 adet motosiklet2019 yılı 10 bin 64 adetsatışı ile yüzde 6,4 büyüme kaydederken BMW Motorrad'ın en büyük 7 pazarı arasına girmeyi başardı.

Boxer modellerin liderliği devam ediyor

Yaklaşık 80 bin adet satılan boxer modeller, BMW Motorrad'ın başarısının bel kemiğini oluşturmaya devam ediyor. Motosiklet sürücülerinin güçlü motor kullanma tutkusuna çok iyi cevap veren 1800 cc'lik Yeni BMW R 18, 2020 yılında markanın satış grafiğini artıran en önemli modellerden biri olmayı başardı.

Tek silindirli BMW G 310 R ve BMW G 310 GS modelleri de yine 2020 yılında en çok talep gören modellerden oldu. Her iki model de bu başarıyı elde edebilmek için kapsamlı bir şekilde yenilenerek 2020 sonbaharında yollarla buluşmuştu. Dünya çapında 17 bin adetten fazla satış rakamı ile bu iki model 2020'deki genel başarıya katkıda bulundu.

BMW Motorrad'ın başarısında Yeni BMW F 900 R ve F 900 XR modellerinin piyasaya sürülmesinin etkisi büyük oldu. Satılan 14 bin 429 adet motosikletle BMW Motorrad, orta sınıf segmentindeki güçlü konumunu pekiştirmeyi başardı. BMW F 750 GS, BMW F 850 GS ve BMW F 850 GS Adventure gibi diğer modellerle birlikte, 2 silindirli serinin toplam satışı 35 bin adedi aştı.

Borusan Otomotiv, Galatasaray, Motosiklet, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW Motorrad'dan tarihi başarı - Son Dakika


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