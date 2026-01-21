Bodrum\'da Hırsızlık: 3 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki 4 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 19 Ocak günü sabah saatlerinde Çırkan Mahallesi Pedasa Antik Kenti yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerine araçlarını bırakan beş kadın, doğa yürüyüşüne çıktı. Öğle saatlerinde araçlarının yanına gelen kadınlar, camların kırıldığını gördü. Olayda üç aracın camları kırılarak içerisinden cep telefonu, bir miktar para ve çeşitli eşyaların çalındığı, kapısı açık bırakılan bir araçtan da cüzdan ve çeşitli eşyaların çalındığı bildirildi. Kısa süreli şok yaşayan kadınların ihbarı üzerine olay yerine yakınları ve polis ekipleri geldi. Araçlarda inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin Ö.A, G.Ö ve H.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli G.Ö., Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanırken H.Ö. ise polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında 3 parça halinde narkotik madde ele geçirildi. Üçüncü şüpheli Ö.A. ise Gümbet Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA