Bodrum'da İşçi Konteynerinde Yangın
3. Sayfa

Bodrum'da İşçi Konteynerinde Yangın

Bodrum\'da İşçi Konteynerinde Yangın
03.02.2026 15:29
Bodrum'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin barındığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi Gürece mevkiinde bulunan işçi konteynerinde çıktı. Konteynerden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

