ALEVLERE KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE - Son Dakika

Bodrum'da makilik yangını (3)

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler kıyıya kadar indi. Alevlerin İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere ulaşmaması için yoğun çaba veriliyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör kıyıdan su sıkarak, Muğla ve İzmir'den gelen toplam 6 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulunuluyor.