Bodrum'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

01.02.2026 23:38
Bodrum'da sağanak yağış nedeniyle su baskınları oluştu, ekipler müdahalelerde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, akşam saatlerinden itibaren yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Konacık-Turgutreis istikametindeki kara yolu yağış nedeniyle adeta dereye dönüştü.

Bitez Mahallesi'nde dere yatağının debisi yükselince akıntıya kapılan otomobil, dere menfezine sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araç, halat yardımıyla ekiplerin çalışması sonucu dere yatağından çıkarıldı. Otomobil sürücüsü, bu sırada büyük üzüntü yaşadı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde ise su baskını oluşan evlerde ekipler tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yollara savrulan taşlar, ekiplerce temizlendi.

Su baskını oluşan noktalarda inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gazetecilere, yarımadanın bazı mahallelerindeki 7 ikamette su baskınları yaşandığını, belediye ekiplerinin buralara müdahale ettiğini söyledi.

Yolda kalan bazı araçların da çekildiğini belirten Mandalinci, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

