Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksicinin parasını çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Gümbet İnönü Caddesi'ndeki taksi durağında çalışan Berkant Köker, aracındaki yaklaşık 15 bin liranın çalındığını belirterek ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.
Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu U.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde bulunan 15 bin lira ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da taksicinin parasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika