Bodrum'da Üç Yeni Proje Açılışı

16.01.2026 14:41
Bodrum Belediyesi, Yalıkavak Pazar Yeri ve diğer iki projeyi toplu açılışla hizmete sundu.

Bodrum Belediyesi, yapımı tamamlanan üç projeyi düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete sundu.

Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, hizmetlerin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mandalinci, pazar yerinin Bodrum'a çok fayda sağlayacağını belirterek, "10 bin 700 metrekare inşaat alanı olan, 5 dönümlük alanda, 250 araçlık otoparkı, 4 adet iş yeri, gelin odası, mutfağı, zabıta noktası, teknik hacimleri ve depolarıyla birlikte Yalıkavak Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nı açmış bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Yalıkavak Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı sadece bir pazar yeri olarak değil halkımızın 7/24 buranın güzelliklerinden faydalanacağı, toplumsal aktivitelerin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın yapılacağı bir alan haline gelecek." diye konuştu.

Mandalinci, Dirmil Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ile Erdal Öznur Abacıoğlu Spor Tesisleri ve Çocuk Parkının da aynı şekilde toplu açılış töreni kapsamında kurdelesini keseceklerini kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'daki alt ve üst yapı yatırımları, su politikaları hakkında bilgi vererek, hizmetlerden dolayı belediye başkanına teşekkür etti.

Programın sonunda, projelerin hayata geçmesine katkı sunan hayırseverler Erdal ve Öznur Abacıoğlu, Ahmet Alparslan ve Kıyasettin Demir'e teşekkür plaketleri takdim edildi.

Açılışa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz'ın da olduğu çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

