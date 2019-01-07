Son Dakika Haberleri: Bodrum'dan Yunanistan'a Deniz Süngeri İhracatı

Bodrum'dan Yunanistan'a Deniz Süngeri İhracatı

50 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a, deniz süngeri ihracatı başladığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a, deniz süngeri ihracatı başladığı bildirildi.

Turizmci Yunus Gözen, Bodrum'da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından olan süngeri yeniden değerlendirmeye alarak, Yunanistan'a ihraç etmeye başladı.

Gözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, süngerin ithalatçısının Yunanlılar olduğunu ifade ederek, "Yunanlılardan başka dünyada bu süngeri alan yok. Süngerleri onlar alıp işleyip satıyorlar. Biz de Yunanlılara satıyoruz. 2-3 yıldır bölgemizdeki süngerler hasta olduğu için süngerleri Çanakkale bölgesinden çıkarttık." diye konuştu.

Çuvallara konulan 380 kilo sünger, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nden feribota yüklendi.

Süngerlerin gümrük işlemlerinin ardından Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na götürüleceği, 380 kiloluk ilk parti süngerin kilogramının yaklaşık 19 avrodan ihraç edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:46 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Yunanistan, Ekonomi
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