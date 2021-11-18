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BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ - Son Dakika

BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ

18.11.2021 11:22

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktarda yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi.

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktarda yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'daki Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'a, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 12'ye düştü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız, diyebiliriz dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Önümüzdeki aylarda yağışların gelmemesi durumunda yaz aylarında Bodrum'da su sıkıntısının baş göstermesi bekleniyor dedi.

Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktar da yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'a, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 12'ye düştü. Bodrum'u besleyen 150 içme su kuyusundan 40'ı kururken diğer kuyularda da verim azaldı. Yağışların azalmasıyla beraber önümüzdeki dönemde ciddi su krizlerinin oluşabileceğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olası bir durumda deniz suyunun arıtılıp kullanılacağını belirtti.

'HER LİTRE HESAPLANMALI, TASARRUFLU KULLANILMALI'

Yaklaşık 2 yıldır Bodrum'daki yağış rejiminde ciddi problem olduğunu dile getiren Ahmet Aras, Aynı zamanda iklim krizinin etkilerini de yaşıyoruz. Bunu orman yangınlarında gördük ve bizzat yaşamış olduk. Bu sadece çeşmemizden akan su değil aynı zamanda tarımsal kuraklık olarak da algılamalıyız. Bu da üretimi ciddi bir şekilde etkiliyor. Bizim yeni su kaynaklarına ihtiyacımız var ancak yeni su kaynaklarından önce elimizdeki su kaynaklarının planlı ve düzenli kullanımı söz konusu olmalı. Ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız, diyebiliriz. Bizim burada yapacağımız her litrenin hesaplanması ve ona göre tasarruflu kullanılması gerekiyor. Özellikle, Bodrum'da 100 metrekare ev yapıyoruz 1500 metrekare önüne çim yapıyoruz. Bunların sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü 1 metrekare çim 12 litre suyla sulanıyor. Daha yöresel bitki çeşitleriyle, peyzajın tamamlanması gerek. Çim ihtiyacı da olabilir. Dünya standartlarında 3 kişinin yaşadığı bir binanın çim ihtiyacının 37 metrekare olduğunu tespit ettik. Bundan sonraki peyzaj projelerinde bunu göz önüne alacağız dedi.

'YAĞMUR HASADIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Azalan su kaynaklarından dolayı yeni projeler geliştirdiklerini söyleyen Aras, Yağmur hasadıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu konuyla ilgili belediye meclisimize bir önerge sunduk. 1000 metrekarenin üstündeki parsellerde yağmur suyunu toplayan ve depolayan sistemlerin kurulması, inşaat esnasında bunların yapılması öngörüyoruz. Kamusal alanda, parkta, yollarda yağmur suyunu depolama şansımız var. Bu konuyla ilgili İtalyan bir proje var, çalışmalarımız sürüyor. Bizim düzgün bir su yönetimine ihtiyacımız var. Eğer daha büyük bir kriz yaşarsak, denizden faydalanarak deniz suyunu arıtıp kullanma şansımız da var. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Bazı yerlerde pilot olarak bunları yapmak istiyoruz. Atık su arıtma tesislerimizden çıkan suyu kullanma suyu olarak hem kent peyzajında hem de yeşil alanlarda hatta mandalina bahçelerinde kullanmak gibi yine projeler var ifadelerini kullandı.

'BİTKİ ÖRTÜSÜ KURUMAYA BAŞLADI'

Bitki örtüsünün yavaş yavaş kuruduğunu söyleyen Başkan Aras, Şu andaki yağmur durumuna bakarsanız, bu ayın ortasını geçtik hala bir yağmur almadık. Bir kere yağdı, onun dışında her yağmur görünen günde bakıyoruz ki yağmur yok. Yavaş yavaş bitki örtüsü kurumaya başladı, çok zor zamanlar bizim için. Hep birlikte yapabileceğimiz bir tasarruf. Yüzme havuzları meselesi de var. Yüzme havuzları hayatın bir gerçeği. Yüzme havuzu bir kere doldurulup, eskisi gibi sürekli boşaltılıp her sene yeniden doldurulmasına gerek yok. Yeni teknolojilerde bu su tazelenip kullanılabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar elimizdeki kaynağı tedbirli kullanıp geleceğin hesabını yapmamız lazım açıklamalarında bulundu.

'İÇME SUYU SAĞLAYAN 3 ANA KAYNAK VAR'

Su kaynaklarında ciddi oranda azalma olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik de Bodrum'a içme suyu sağlayan 3 ana kaynaktan bahsedebiliriz. Birincisi Mumcular Barajı, ikincisi Geyik Barajı üçüncüsü ise 150 kadar içme suyu kuyusu. Bunların tamamı küresel iklim değişikliğine bağlı olmak üzere kuraklıktan etkilenmiş durumda. Mumcular Barajı'nı görüyorsunuz, rezervuar alanı içerisinde su tamamen çekilmiş durumda. Bodrum'a buradan şu anda su verilemiyor. Geyik Barajı ise Yeniköy Termik Santrali'ne soğutma suyu sağlamak amacıyla yapılmıştı. Bununla beraber 5 milyon metreküp su da Bodrum'a temin ediliyor. Bu suyu Bodrum daha önce kullandı. İlave olarak 6 milyon bir tahsisat olduğunu biliyorum. Bu da hemen hemen bitmek üzere ifadelerini kullandı.

'YAĞIŞ GELMEZSE YAZ AYLARINDA SU SIKINTISI BAŞ GÖSTERECEK'

Yaz ayları için susuzluk uyarısı yapan Ceyhun Özçelik, şöyle konuştu

Şu anda Geyik Barajı'nda yüzde 20'lere varan bir doluluk söz konusu. Bunun yüzde 8'inin ölü hacim olduğunu düşünürsek, yüzde 12'lik bir hacim kullanabilme potansiyelimiz var. Bu ise 5-6 milyon metreküp su yapıyor. 150 kadar yer altı su kuyusunun yaklaşık 40 kadarı kurumuş durumda. Büyük bir kısmında ise istenilen verim elde edilemiyor. Önümüzdeki aylarda yağışların gelmemesi durumunda yaz aylarında Bodrum'da su sıkıntısının baş göstermesi bekleniyor. 2022 su ayına, ekim ayı itibariyle girmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz su yılında ülke genelinde yüzde 20'ye varan bir su azlığı söz konusuydu. Bu bölgede yaklaşık yüzde 20'ye varan mevsim normaline göre azalma hala söz konusu, bu nedenle gelecek aylar da bizim gelen yağışı kontrol etmemiz gerekiyor. Sürekli olarak izleyip kuraklığa uygun kentsel altyapımızı geliştirmemiz gerekiyor diye konuştu.

BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ
BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ
BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ
BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ

Türkiye, Bodrum, Muğla, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE SUSUZ YAZ - Son Dakika


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