Boks Antrenörü Bülent Başer\'in Annesi Toprağa Verildi

Dünyaca ünlü boks antrenörü ve eski milli boksör Bülent Başer'in hayatını kaybeden annesi Huriye Başer, son yolculuğuna uğurlandı.

Bugüne kadar çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu yetiştiren Bülent Başer'in annesi Huriye Başer için düzenlenen cenaze töreninde aile yakınları ve sevenleri hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Huriye Başer'in naaşı, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Bülent Başer ve ailesi taziyeleri kabul ederken, merhume Huriye Başer için dualar edildi.

Bülent Başer'e acı gününde destek mesajları da iletildi. - İSTANBUL